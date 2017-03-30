ФСБ рассказала о причине обысков в подмосковном центре саентологов
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Сообщается, что в ходе обысков удалось обнаружить
Как сообщал «Ъ», в феврале сотрудники полиции и ФСБ провели в Екатеринбурге масштабные обыски в помещениях так называемой «Церкви саентологии» и по адресам ее адептов. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве. По версии следствия, уральские последователи Рона Хаббарда проводили платные тренинги и семинары, не имея на это образовательной лицензии.