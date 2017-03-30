ФСБ рассказала о причине обысков в подмосковном центре саентологов

Представитель пресс-службы петербургского УФСБ сообщил, что работа организации в Санкт-Петербурге координируется из так называемого «Центра управления по распространению саентологии и дианетики». Эта организация, по данным УФСБ, находится в Московской области и осуществляет общее руководство саентологическими организациями на территории стран СНГ, передает «РИА Новости».

Сообщается, что в ходе обысков удалось обнаружить финансово-бухгалтерскую отчетность, а также другие предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности от имени религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербург».

Как сообщал «Ъ», в феврале сотрудники полиции и ФСБ провели в Екатеринбурге масштабные обыски в помещениях так называемой «Церкви саентологии» и по адресам ее адептов. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве. По версии следствия, уральские последователи Рона Хаббарда проводили платные тренинги и семинары, не имея на это образовательной лицензии.