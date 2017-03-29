В Москве из-за пожара эвакуировали общежитие Госуниверситета управления

«В 19:33 мск. поступило сообщение о возгорании. Эвакуировали студентов. Это было возгорание мусора площадью полметра», — сообщил сотрудник МЧС. По его словам, пожар был небольшим, и его удалось потушить до приезда спасателей и никаких работ не проводилось. Как рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах столицы, очаг возгорания был в комнате на втором этаже общежития.

Следов пожара на здании нет, передает корреспондент РБК с места событий. По его словам, около общежития нет пожарных машин и расчетов. В окнах горит свет, признаков эвакуации не наблюдается. Студенты, живущие в общежитии, сказали корреспонденту РБК, что слышали о тревоге. «Ничего серьезного, вроде», — отметили они.