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21:49 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге на теплотрассе нашли танковые снаряды времен войны

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Четыре танковых снаряда времен Великой Отечественной войны были обнаружены во время ремонта теплотрассы в Петербурге, сообщила пресс-служба главка Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Снаряды были обнаружены рабочими во время ремонта теплотрассы на 5-й линии Васильевского острова. Они находились на дне траншеи во дворе между домами 22 и 28.

«Взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что это 76-миллиметровые снаряды времен Великой Отечественной войны к пушке легендарного советского танка “Т-34”. Боеприпасы, два из которых оказались осколочно-фугасными, а два — бронебойными, находились в состоянии сильной коррозии, но при этом внутри корпуса снарядов сохранился разрывной заряд», — говорится в сообщении.

Опасный район был оцеплен, вызваны военные саперы для уничтожения боеприпасов на полигоне.

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