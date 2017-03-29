В Петербурге на теплотрассе нашли танковые снаряды времен войны
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Четыре танковых снаряда времен Великой Отечественной войны были обнаружены во время ремонта теплотрассы в Петербурге, сообщила
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Четыре танковых снаряда времен Великой Отечественной войны были обнаружены во время ремонта теплотрассы в Петербурге, сообщила
Снаряды были обнаружены рабочими во время ремонта теплотрассы на 5-й линии Васильевского острова. Они находились на дне траншеи во дворе между домами 22 и 28.
«Взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что это 76-миллиметровые снаряды времен Великой Отечественной войны к пушке легендарного советского танка “Т-34”. Боеприпасы, два из которых оказались
Опасный район был оцеплен, вызваны военные саперы для уничтожения боеприпасов на полигоне.