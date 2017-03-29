В Петербурге на теплотрассе нашли танковые снаряды времен войны

Снаряды были обнаружены рабочими во время ремонта теплотрассы на 5-й линии Васильевского острова. Они находились на дне траншеи во дворе между домами 22 и 28.

«Взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что это 76-миллиметровые снаряды времен Великой Отечественной войны к пушке легендарного советского танка “Т-34”. Боеприпасы, два из которых оказались осколочно-фугасными, а два — бронебойными, находились в состоянии сильной коррозии, но при этом внутри корпуса снарядов сохранился разрывной заряд», — говорится в сообщении.

Опасный район был оцеплен, вызваны военные саперы для уничтожения боеприпасов на полигоне.