В Темиртау арестована няня, подозреваемая в похищении ребенка
Темиртауский городской суд 29 марта в 22.30 санкционировал меру пресечения «содержание под стражей» няне, подозреваемой в похищении ребенка, передает МИА «Казинформ».
Темиртауский городской суд 29 марта в 22.30 санкционировал меру пресечения «содержание под стражей» няне, подозреваемой в похищении ребенка, передает МИА «Казинформ».
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и санкционировал в отношении подозреваемой меру пресечения «содержание под стражей», — сообщил руководитель
Как сообщает издание, степень ее виновности суд не анализировал, поскольку идет следствие. На допросах в Восточном отделе полиции задержанная няня просила прощения у матери двухлетней девочки. Но женщина отказалась прощать ее. 22-летняя женщина водворена в следственный изолятор АК 159/1 департамента
Напомним, 26 марта вечером в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау, сообщив, что няня похитила ее двухлетнего ребенка. Няня оставила прощальную записку, в которой написала, что обещает каждый день высылать матери через социальные сети фотографию ребенка в качестве доказательства, что с ней всё в порядке.
В ходе проведения
По словам руководителя