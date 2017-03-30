В Темиртау арестована няня, подозреваемая в похищении ребенка

Как сообщает издание, степень ее виновности суд не анализировал, поскольку идет следствие. На допросах в Восточном отделе полиции задержанная няня просила прощения у матери двухлетней девочки. Но женщина отказалась прощать ее. 22-летняя женщина водворена в следственный изолятор АК 159/1 департамента уголовно-исполнительной системы. В отношении нее проводится досудебное расследование по статье «Похищение человека».

Напомним, 26 марта вечером в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау, сообщив, что няня похитила ее двухлетнего ребенка. Няня оставила прощальную записку, в которой написала, что обещает каждый день высылать матери через социальные сети фотографию ребенка в качестве доказательства, что с ней всё в порядке.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ранним утром 27 марта сотрудниками департамента внутренних дел Карагандинской области подозреваемая была задержана в Астане.