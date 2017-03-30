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00:36 (мск), источник: Newtimes.kz

В Темиртау арестована няня, подозреваемая в похищении ребенка

Темиртауский городской суд 29 марта в 22.30 санкционировал меру пресечения «содержание под стражей» няне, подозреваемой в похищении ребенка, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и санкционировал в отношении подозреваемой меру пресечения «содержание под стражей», — сообщил руководитель пресс-службы Темиртауского городского суда Мадияр Абенов.

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Как сообщает издание, степень ее виновности суд не анализировал, поскольку идет следствие. На допросах в Восточном отделе полиции задержанная няня просила прощения у матери двухлетней девочки. Но женщина отказалась прощать ее. 22-летняя женщина водворена в следственный изолятор АК 159/1 департамента уголовно-исполнительной системы. В отношении нее проводится досудебное расследование по статье «Похищение человека».

Напомним, 26 марта вечером в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау, сообщив, что няня похитила ее двухлетнего ребенка. Няня оставила прощальную записку, в которой написала, что обещает каждый день высылать матери через социальные сети фотографию ребенка в качестве доказательства, что с ней всё в порядке.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ранним утром 27 марта сотрудниками департамента внутренних дел Карагандинской области подозреваемая была задержана в Астане.

По словам руководителя пресс-службы ДВД региона Бакытжана Кудиярова, няня призналась, что полюбила девочку, когда та однажды назвала ее мамой. Няней она работала всего два дня. Выпускница детского дома трудилась только за еду и ночлег.

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