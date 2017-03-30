В Актюбинской области закрыты дороги

В Актюбинской области введены ограничения для движения транспорта из-за метели, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В 16.10 по времени Астаны в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» (753−835 километры), участок от Актобе до Хромтау.

По тем же причинам ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» (773−835 километры), участок от поселка Белогорка до Хромтау.

На автодороге «Актобе-Орск» (17−135 километры), участок от Пригородный 2 до границы РФ ограничено движение для грузового автотранспорта. В 23.40 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (0−257 километры), участок от города Кандыагаш до Шалкара.