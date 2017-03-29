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29 марта, источник: Интерфакс

Бастрыкин распорядился проверить действия петербургских коллекторов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин после программы на Первом канале поручил проверить действия коллекторов в Петербурге, сообщила «Интерфаксу» в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению председателя Следственного комитета России по сюжету, озвученному на Первом канале, Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка по факту противоправных действий так называемых коллекторов», — сказала Петренко.

По данным, переданным следствию автором сюжета, неустановленные лица, назвавшиеся коллекторами, ночью в подъезде одного из домов Петербурга заклеили замочные скважины нескольких квартир монтажной пеной. Они расклеили листовки, в которых объяснили свои действия тем, что жители должны возместить долг одного из квартирантов.

Представитель главка добавила, что утром «некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир из-за испорченных дверей».

«В рамках доследственной проверки будут установлены личности этих так называемых коллекторов и их действиям будет дана правовая оценка», — отметила Петренко.

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