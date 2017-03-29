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29 марта, источник: "РИА Новости" Украина

Масштабный пожар произошел на Осокорках в Киеве

Среди пользователей соцсетей распространяется информация о падении вертолета с его последующим возгоранием.

КИЕВ, 29 мар — РАИ Новости Украина. В Киеве в среду вечером произошел масштабный пожар в районе озера Святище на Осокорках.

Среди пользователей соцсетей распространяется информация о крушении вертолета с его последующим возгоранием, так как некоторые жители Осокорков и Поздняков слышали звук, похожий на взрыв.

Также в соцсетях начали появляться фото, подтверждающие масштабность пожара — огненное зарево видно на большом расстоянии.

В ГСЧС Киева подтвердили факт пожара, однако отметили, что произошло «возгорание камыша на болоте». На место инцидента уже выехали пожарные.

Напомним, в начале марта в Киеве на Троещине также произошел масштабный пожар.

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