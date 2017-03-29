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29 марта, источник: m24.ru

Водитель дорогой иномарки сбил пешехода в центре Москвы

Водитель автомобиля марки Porsche сбил пешехода на пересечении 3-го Крутицкого переулка и Новоспасского проезда, сообщает Агентство «Москва».

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что пешеход переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Человеку оказывается медицинская помощь. Водитель автомобиля с места ДТП не скрылся.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

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