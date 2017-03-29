Водитель дорогой иномарки сбил пешехода в центре Москвы
Водитель автомобиля марки Porsche сбил пешехода на пересечении 3-го Крутицкого переулка и Новоспасского проезда, сообщает Агентство «Москва».
Водитель автомобиля марки Porsche сбил пешехода на пересечении 3-го Крутицкого переулка и Новоспасского проезда, сообщает Агентство «Москва».
Уточняется, что пешеход переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Человеку оказывается медицинская помощь. Водитель автомобиля с места ДТП не скрылся.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.