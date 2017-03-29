Убийство витебской школьницы раскрыли 25 лет спустя

Она жила в военном городке Журжево, до которого по улице Гагарина путь неблизкий. Поэтому Валин отец договорился с соседом, что они по очереди будут забирать дочерей-сверстниц с занятий. В тот вечер приехал сосед. Поздоровавшись с Валей, попросил подождать, пока зайдет в школу за своей дочкой. Когда же через 10 минут они возвратились, Скворцовой на крыльце не оказалось. Не было ее и дома. Родители забеспокоились и позвонили в милицию.

Два дня поисков результата не дали. На третий день старшеклассники, убиравшие мусор за школьными сараями, наткнулись на мешок с телом Вали. Девочку изнасиловали и задушили. Через несколько недель резонансным уголовным делом занялись минские следователи Генеральной прокуратуры. Раскрыть его, к сожалению, не удавалось. В 1994 году расследование приостановили. Узнать имя убийцы удалось только спустя четверть века.

Версии и экспертизы.

Сегодня полковник Алексей Белозоров — пенсионер. В отдел по раскрытию преступлений прошлых лет управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Витебского облисполкома он пришел в 2005-м, но о событиях 1991-го в СШ № 3 знает практически все:

— Милиция тогда, считай, всю школу перевернула, перетрясла все мусорные контейнеры, канализационные люки, заброшенные сараи и подвалы в микрорайоне. Проверила десятки бывших зэков, судимых за изнасилования и развратные действия. Отрабатывалась версия, по которой школьницу якобы насильно усадили в белые Жигули и увезли. Безрезультатно! Не смогли тогда вывести и геном убийцы из спермы, обнаруженной на куртке жертвы и мешке. Даже в Германию и Россию биологический материал отправляли. Но технические возможности в то время были скромными. Лишь группу крови убийцы — II положительную — установили. Искали такую же у мужчин, имевших отношение к школе, но совпадений не обнаружили.

Генотипоскопическая экспертиза, назначенная по уголовному делу в 2007-м, также результата не дала.

Результат, которого ждали.

Убийство Вали Скворцовой перешло в разряд преступлений прошлых лет. Их периодически изучает Следственный комитет. Проанализировав материалы дела Скворцовой, в начале 2016-го заместитель начальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления центрального аппарата СК Александр Цыганок пришел к выводу, что расследование можно возобновить, и назначил очередную генотипоскопическую экспертизу. Результат превзошел все ожидания: экспертам удалось, наконец, выделить генотипы двух человек, которые могли быть причастны к совершению преступления! Один из них, по словам полковника юстиции Цыганка, возглавившего межведомственную группу по раскрытию уголовного дела, уже значился в базе правоохранительных органов:

— Речь идет о слюне и клетках кожи Евгения Рябцева, которые обнаружили на вещдоках. Мы изучили его личность и выяснили, что в сентябре 1991 года он входил в бригаду строителей, делавших ремонт в школе.

Однако совпадение генотипов, рассказывает Павел Дашкевич, следователь по особо важным делам управления Следственного комитета по Витебской области, еще не повод доставать наручники и везти человека в тюрьму:

— Совпадение — повод, чтобы пристальнее присмотреться к человеку. Выяснить, каким образом его следы оказались на месте преступления.