Убийство витебской школьницы раскрыли 25 лет спустя

Она жила в военном городке Журжево, до которого по улице Гагарина путь неблизкий. Поэтому Валин отец договорился с соседом, что они по очереди будут забирать дочерей-сверстниц с занятий. В тот вечер приехал сосед. Поздоровавшись с Валей, попросил подождать, пока зайдет в школу за своей дочкой. Когда же через 10 минут они возвратились, Скворцовой на крыльце не оказалось. Не было ее и дома. Родители забеспокоились и позвонили в милицию.
Два дня поисков результата не дали. На третий день старшеклассники, убиравшие мусор за школьными сараями, наткнулись на мешок с телом Вали. Девочку изнасиловали и задушили. Через несколько недель резонансным уголовным делом занялись минские следователи Генеральной прокуратуры. Раскрыть его, к сожалению, не удавалось. В 1994 году расследование приостановили. Узнать имя убийцы удалось только спустя четверть века.
Версии и экспертизы.
Сегодня полковник Алексей Белозоров — пенсионер. В отдел по раскрытию преступлений прошлых лет управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Витебского облисполкома он пришел в 2005-м, но о событиях 1991-го в СШ № 3 знает практически все:
— Милиция тогда, считай, всю школу перевернула, перетрясла все мусорные контейнеры, канализационные люки, заброшенные сараи и подвалы в микрорайоне. Проверила десятки бывших зэков, судимых за изнасилования и развратные действия. Отрабатывалась версия, по которой школьницу якобы насильно усадили в белые Жигули и увезли. Безрезультатно! Не смогли тогда вывести и геном убийцы из спермы, обнаруженной на куртке жертвы и мешке. Даже в Германию и Россию биологический материал отправляли. Но технические возможности в то время были скромными. Лишь группу крови убийцы — II положительную — установили. Искали такую же у мужчин, имевших отношение к школе, но совпадений не обнаружили.
Генотипоскопическая экспертиза, назначенная по уголовному делу в 2007-м, также результата не дала.
Результат, которого ждали.
Убийство Вали Скворцовой перешло в разряд преступлений прошлых лет. Их периодически изучает Следственный комитет. Проанализировав материалы дела Скворцовой, в начале 2016-го заместитель начальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления центрального аппарата СК Александр Цыганок пришел к выводу, что расследование можно возобновить, и назначил очередную генотипоскопическую экспертизу. Результат превзошел все ожидания: экспертам удалось, наконец, выделить генотипы двух человек, которые могли быть причастны к совершению преступления! Один из них, по словам полковника юстиции Цыганка, возглавившего межведомственную группу по раскрытию уголовного дела, уже значился в базе правоохранительных органов:
— Речь идет о слюне и клетках кожи Евгения Рябцева, которые обнаружили на вещдоках. Мы изучили его личность и выяснили, что в сентябре 1991 года он входил в бригаду строителей, делавших ремонт в школе.
Однако совпадение генотипов, рассказывает Павел Дашкевич, следователь по особо важным делам управления Следственного комитета по Витебской области, еще не повод доставать наручники и везти человека в тюрьму:
— Совпадение — повод, чтобы пристальнее присмотреться к человеку. Выяснить, каким образом его следы оказались на месте преступления.
К слову, подозрения с Рябцева сняли достаточно быстро. Его следы на мешке, в котором была спрятана жертва, оказались лишь потому, что он постоянно кашлял и плевался из-за беспрерывного курения. Но, говорит Павел Дашкевич, отработать нужно было еще девятерых коллег Рябцева по строительной бригаде:
— Практически все они злоупотребляли спиртным. Из-за нездоровой тяги к алкоголю дисциплина в бригаде хромала. Поэтому она не справилась с ремонтом за лето и задержалась в школе до осени.
Чудовище из бытовки.
Далее нужно сделать небольшое отступление и рассказать об особенности работы уголовного розыска. Когда умирает человек, при вскрытии трупа в морге, как правило, берут образец крови и хранят его определенное время. Алексей Белозоров вспоминает, что еще в 2011-м, проверяя такие образцы, его подопечные обратили внимание на один из них, принадлежащий некоему Михаилу Никитину, повесившемуся в Шумилинском районе в 2005 году:
За этим сараем на территории школы нашли мешок с останками.
— Нас заинтересовало его криминальное прошлое. В 1997 году на Шумилинщине он убил доярку — нанес несколько ударов ножом, голову пробил монтировкой. Тело спрятал в дренажной трубе. Жестокость и изощренность преступника наводила на мысль, что за ним может тянуться шлейф темных дел. Поэтому его кровь отправили на экспертизу, чтобы выделить геном.
И оперативники не прогадали. Именно ДНК Никитина совпала со вторым генотипом, который в 2016-м сотрудники Госкомитета судебных экспертиз обнаружили на вещдоках, изъятых с места убийства школьницы. Тогда Никитину было 27. В бригаде, делавшей ремонт в СШ № 3, он был сварщиком. Вскоре он развелся с женой и уехал в Шумилинский район. Официальная причина развода — пьянство. Однако когда копнули глубже, открылась жуткая картина. Накануне развода теща Михаила стала свидетельницей того, как он совращал собственную дочь. Девочке было столько же лет, сколько и убитой Вале Скворцовой. Жена Никитина матери не поверила и в милицию заявлять не стала. А зря….
Михаил отсидел за убийство доярки. Освободился. А в 2005-м во время пьянки на квартире сожительницы заперся в ванной и повесился.
Но как он избежал ответственности в 1991-м? По словам Павла Дашкевича, он входил в круг подозреваемых. Алексей Белозоров предполагает, что преступник на вечер убийства выдумал себе алиби, мол, ушел из школы в 17.00, и опровергнуть его сотрудники правоохранительных органов тогда не смогли:
— На самом же деле в тот злополучный вечер бригада выпивала в бытовке у школы. Коллеги разъехались, а Никитин задремал. Когда проснулся, вышел на крыльцо и увидел Скворцову. Изнасиловал и задушил он ее в бытовке. Тело в мешке для мусора перетащил в класс, где варил трубы, и спрятал под полом. Поэтому его сразу не нашли. А после ночью через окно вытащил мешок во двор. Судьба, конечно, наказала этого морального урода. По-другому назвать его не могу. Но мне, если честно, жаль, что убийца не оказался на скамье подсудимых.
И тем не менее благодаря слаженной работе СК, МВД и Госкомитета судебных экспертиз справедливость восторжествовала. Родители узнали, кто повинен в смерти их ребенка. Александр Цыганок уверен, что современная наука, развитие технических возможностей и новые следственные методики позволяют с успехом возвращаться к пересмотру похожих уголовных дел прошлых лет:
— Сейчас Госкомитет судебных экспертиз может установить генотип даже при наличии едва заметного пятнышка биологического вещества.
Возобновление похожих уголовных дел — одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета. Благодаря ему в том числе реализуется принцип неотвратимости наказания — основа уголовного процесса.
Комментарий по теме.
Александр Максимов, эксперт-биолог центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз: Для выделения генома по этому уголовному делу использовался генетический анализатор. Это суперсовременный прибор. Также в последнее время у нас появились очень чувствительные реагенты для выделения ДНК. Кроме того, мы исследовали гораздо большую площадь вещественных доказательств, нежели это делали раньше.
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Фото предоставлены УСК по Витебской области.