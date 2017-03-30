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03:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Умер второй ребенок, пострадавший при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

По факту гибели двоих детей возбуждено уголовное дело.

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

В больнице Комсомольска-на-Амуре скончался второй ребёнок, пострадавший вчера во время пожара в многоэтажном доме. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

28 марта 2017 года в одной из квартир дома, расположенного по улице Котовского в городе Комсомольск-на-Амуре, произошел пожар. После тушения в одной из комнат обнаружено тело 7-летней девочки. Также с ожогами 2−3 степени (90%), полученными в результате пожара, в больницу поступил 6-летний мальчик, который через непродолжительный промежуток времени скончался от повреждений. Еще два мальчика 2 и 3 лет находятся в детской городской больнице с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом. Мать находилась дома совместно со своими детьми. Она не пострадала. По словам последней, возгорание произошло в результате неисправной электропроводки.

Семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной, мать погибших детей злоупотребляла спиртными напитками.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к изъятию оставшихся детей из семьи. Следствием будет дана правовая оценка действия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

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