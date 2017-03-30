Умер второй ребенок, пострадавший при пожаре в Комсомольске-на-Амуре
По факту гибели двоих детей возбуждено уголовное дело.
По факту гибели двоих детей возбуждено уголовное дело.
Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.
В больнице
28 марта 2017 года в одной из квартир дома, расположенного по улице Котовского в городе
Семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной, мать погибших детей злоупотребляла спиртными напитками.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к изъятию оставшихся детей из семьи. Следствием будет дана правовая оценка действия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.