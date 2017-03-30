Приморец может легко отделаться за кражу и сбыт советских медалей

Жителя города Арсеньев Приморского края суд может осудить на год исправительных работ за хищение государственных наград у своего знакомого; четыре медали и Орден Красной Звезды принадлежали родителям потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

По версии следствия, обвиняемый в мае 2016 года, находясь в гостях у потерпевшего, 47-летний арсеньевец похитил госнаграды: медали «За боевые услуги», «30 лет Советской Армии и Флота», «За победу над Японией», «Ветеран труда» и Орден. Часть медалей обвиняемый к моменту задержания сбыл, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

Мужчина свою вину признал полностью.

Следствие окончено. Дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград) передано в суд.