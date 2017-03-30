Приморец может легко отделаться за кражу и сбыт советских медалей
Мужчине грозит до года исправительных работ.
Мужчине грозит до года исправительных работ.
Жителя города Арсеньев Приморского края суд может осудить на год исправительных работ за хищение государственных наград у своего знакомого; четыре медали и Орден Красной Звезды принадлежали родителям потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
По версии следствия, обвиняемый в мае 2016 года, находясь в гостях у потерпевшего, 47-летний арсеньевец похитил госнаграды: медали «За боевые услуги», «30 лет Советской Армии и Флота», «За победу над Японией», «Ветеран труда» и Орден. Часть медалей обвиняемый к моменту задержания сбыл, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.
Мужчина свою вину признал полностью.
Следствие окончено. Дело по статье 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград) передано в суд.