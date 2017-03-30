Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Власти Аляски признали, что ей лучше бы было в составе России
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Что делать, если ребенок ничего не хочет: 8 советов
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Листопад, Кисель, Сорока: как давали детям имена на Руси
Что делать, если ребенок ничего не хочет: 8 советов
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
03:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Приморья нарушал ПДД в качестве водителя и пешехода

Накануне, 29 марта, в Первомайском районе Владивостока наряд ДПС остановил мужчину, который нарушал правила перехода проезжей части.

Источник: ДЕЙТА

Как выяснилось, ранее он нарушал правила дорожного движения и в качестве водителя, сообщает ИА «Дейта».

«В ходе проверки по базам установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности в качестве водителя авто по статье “Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности”, предусматривающей штраф размере 800 рублей», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Требование о выплате штрафа нарушитель проигнорировал. За это по закону грозит штраф, который вдвое превышает невыплаченный, административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сотрудники полиции доставили мужчину в судебный участок. Судья признал его виновным и назначил в качестве наказания штраф в двукратном размере. Судья предупредил о том, что при повторном нарушении закона наказанием станет уже арест на 15 суток.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чиновники Амурской области проверяют студентов по ночам
Британия готова заплатить за выход из Европейского союза
США хотят продвигать через ООН свои ценности
Хоккеисты СКА вышли в финал Кубка Гагарина
Еврокомиссия призвала ЕС определиться с «Северным потоком»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Киев обвинил спецслужбы РФ в пранк-звонке от имени Порошенко
Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь