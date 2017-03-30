Житель Приморья нарушал ПДД в качестве водителя и пешехода

Как выяснилось, ранее он нарушал правила дорожного движения и в качестве водителя, сообщает ИА «Дейта».

«В ходе проверки по базам установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности в качестве водителя авто по статье “Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности”, предусматривающей штраф размере 800 рублей», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Требование о выплате штрафа нарушитель проигнорировал. За это по закону грозит штраф, который вдвое превышает невыплаченный, административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сотрудники полиции доставили мужчину в судебный участок. Судья признал его виновным и назначил в качестве наказания штраф в двукратном размере. Судья предупредил о том, что при повторном нарушении закона наказанием станет уже арест на 15 суток.