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03:51 (мск), источник: VLADNEWS

Пропавший в том году без вести приморец найден мертвым

Ведется проверка.

Источник: VLADNEWS

В Пригороде Владивостока было найдено тело мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNew.

В лесополосе в районе станции «Весенняя» стражами порядка было обнаружено тело мужчины с гнилостными изменениями. Как сообщили корреспонденту агенства в следственном комитете, мужчин опознан, личность установлена. Им оказался пропавший еще в декабре 2016 года 30-летний приморец Чупалов Юрий Николаевич. До этого момента мужчина считался без вести пропавшим.

По факту случившегося полиция и следственный комитет проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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