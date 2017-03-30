Пропавший в том году без вести приморец найден мертвым

В Пригороде Владивостока было найдено тело мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNew.

В лесополосе в районе станции «Весенняя» стражами порядка было обнаружено тело мужчины с гнилостными изменениями. Как сообщили корреспонденту агенства в следственном комитете, мужчин опознан, личность установлена. Им оказался пропавший еще в декабре 2016 года 30-летний приморец Чупалов Юрий Николаевич. До этого момента мужчина считался без вести пропавшим.

По факту случившегося полиция и следственный комитет проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.