Мужчину, подозреваемого в убийстве новорожденного ребёнка, задержали в Хабаровске

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. Тело ребенка было обнаружено утром 12 марта 2017 года в мусорном контейнере работником коммунальной службы. Согласно данным судебно-медицинского исследования ребенок родился живым, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

В ходе расследования мать ребенка дала подробные показания об обстоятельствах совершения убийства новорожденного ее сожителем.

27 марта 2017 года следственными органами по подозрению в убийстве малолетнего, был задержан 40-летний мужчина. Последний дал подробные признательные показания об обстоятельствах убийства новорожденного. Следователем внесено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 марта 2017 года подозреваемый, находясь в арендованной квартире в Индустриальном районе города Хабаровска, в состоянии алкогольного опьянения, сразу после родоразрешения его 36-летней сожительницы, произошедшего в домашних условиях, умышленно совершил убийство новорожденного мальчика. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов совершенного преступления, злоумышленник поместил тело новорожденного в полимерный пакет, который выбросил в мусоропровод подъезда по месту проживания.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.