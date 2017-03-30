Мошенница из Нижегородской области обманула комсомольчанку

Она рассказала, что увидела в популярной социальной сети объявление о продаже детской коляски. Потерпевшая обговорила с продавцом детали сделки и перевела на его счет около 22 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал отвечать на ее сообщения.

Выяснилось, что комсомольчанку обманула 21-летняя жительница Нижегородской области. Деньги фигурантка потратила на собственные нужды. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.