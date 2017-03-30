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05:00 (мск), источник: ТАСС

Guardian: над Ирландским морем пропал вертолет

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Спасатели и береговая охрана Великобритании ведут поиски частного вертолета Twin Squirrel, который в среду летел из английского города Милтон-Кинс в Дублин и пропал с экранов радаров над Ирландским морем. На борту воздушного судна находились пять человек.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Вертолетам, осуществлявшим поиски, пришлось вернуться на базы из-за ухудшившихся погодных условий, однако спасательная операция продолжается.

«Поиски, сосредоточенные в Ирландском море и в Сноудонии (регион на севере Уэльса — прим. ТАСС), осуществлялись силами двух вертолетов береговой охраны Великобритании, а также спасательными вертолетами с баз Каернарфон и Сент-Атан», — приводит издание заявление Агентства морской безопасности и береговой охраны.

Отмечается, что ведение работ с воздуха будет невозможно, пока погода в регионе существенно не улучшится.

В ведомстве связываются со всеми судами в районе поисков для запроса помощи в операции.

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