Guardian: над Ирландским морем пропал вертолет

Об этом сообщила газета The Guardian.

Вертолетам, осуществлявшим поиски, пришлось вернуться на базы из-за ухудшившихся погодных условий, однако спасательная операция продолжается.

«Поиски, сосредоточенные в Ирландском море и в Сноудонии (регион на севере Уэльса — прим. ТАСС), осуществлялись силами двух вертолетов береговой охраны Великобритании, а также спасательными вертолетами с баз Каернарфон и Сент-Атан», — приводит издание заявление Агентства морской безопасности и береговой охраны.

Отмечается, что ведение работ с воздуха будет невозможно, пока погода в регионе существенно не улучшится.

В ведомстве связываются со всеми судами в районе поисков для запроса помощи в операции.