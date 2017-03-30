Guardian: над Ирландским морем пропал вертолет
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Спасатели и береговая охрана Великобритании ведут поиски частного вертолета Twin Squirrel, который в среду летел из английского города
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Спасатели и береговая охрана Великобритании ведут поиски частного вертолета Twin Squirrel, который в среду летел из английского города
Об этом сообщила газета The Guardian.
Вертолетам, осуществлявшим поиски, пришлось вернуться на базы
«Поиски, сосредоточенные в Ирландском море и в Сноудонии (регион на севере Уэльса — прим. ТАСС), осуществлялись силами двух вертолетов береговой охраны Великобритании, а также спасательными вертолетами с баз Каернарфон и Сент-Атан», — приводит издание заявление Агентства морской безопасности и береговой охраны.
Отмечается, что ведение работ с воздуха будет невозможно, пока погода в регионе существенно не улучшится.
В ведомстве связываются со всеми судами в районе поисков для запроса помощи в операции.