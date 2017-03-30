В Приангарье спасена женщина, провалившаяся под пол заброшенного дома
Пострадавшей понадобилась помощь медиков.
Пострадавшей понадобилась помощь медиков.
В селе Хомутово ночью 28 марта была спасена женщина, получившая травму при падении в подпол заброшенного дома, сообщает
Как стало известно
«Действовали крайне осторожно, поскольку существовал риск дальнейшего обрушения конструкций. С помощью системы обвязок подняли пострадавшую наверх, переложили на носилки и передали врачам», — спасатель отряда экстренного реагирования Владимир Самочко.
Спасатели призывают жителей и гостей Приангарья отказаться от посещения ветхих домов, иначе это может закончиться трагедией.