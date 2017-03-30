В Приангарье спасена женщина, провалившаяся под пол заброшенного дома

В селе Хомутово ночью 28 марта была спасена женщина, получившая травму при падении в подпол заброшенного дома, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Как стало известно пожарно-спасательной службе Иркутской области, прогнивший пол в этом небольшом ветхом доме не выдержал веса нескольких человек и внезапно проломился. Троим мужчинам удалось удержаться на поверхности, а вот женщина из их компании оказалась в подполье на глубине около 4 метров. Из-за перелома ноги и болевого шока пострадавшая выбраться самостоятельно не могла.

«Действовали крайне осторожно, поскольку существовал риск дальнейшего обрушения конструкций. С помощью системы обвязок подняли пострадавшую наверх, переложили на носилки и передали врачам», — спасатель отряда экстренного реагирования Владимир Самочко.

Спасатели призывают жителей и гостей Приангарья отказаться от посещения ветхих домов, иначе это может закончиться трагедией.