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04:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Из-за избиения школьника в Иркутской области СКР начал доследственную проверку

После ток-шоу СКР начал доследственную проверку по факту избиения школьника в Иркутской области.

По факту избиения и унижения школьника в Шелеховском районе Иркутской области началась доследственная проверка. Как 29 марта 2017 года сообщила пресс-служба Следственного комитета России, проверка начала по поручению председателя СК Александра Бастрыкина после того, как в ток-шоу на федеральном канале и в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как девочки-подростки избивают и унижают своего сверстника. На данный момент уже установлены участница избиения -14-летние девочки, состоящие на профилактическом учете.

В рамках проверки будут проверены условия воспитания детей, будет установлено, насколько обоснованно была передана из детского дома под опеку бабушке одна из девочек. Также следствием будет проверяться, насколько была эффективно проведена работа органами ПДН и КДН и какая психологическая работа велась с ними в школе.

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