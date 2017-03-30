Из-за избиения школьника в Иркутской области СКР начал доследственную проверку
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По факту избиения и унижения школьника в Шелеховском районе Иркутской области началась доследственная проверка. Как 29 марта 2017 года сообщила
В рамках проверки будут проверены условия воспитания детей, будет установлено, насколько обоснованно была передана из детского дома под опеку бабушке одна из девочек. Также следствием будет проверяться, насколько была эффективно проведена работа органами ПДН и КДН и какая психологическая работа велась с ними в школе.