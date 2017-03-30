Сразу две машины протаранили одно и то же дерево под Хабаровском

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

Примечательное дорожно-транспортное происшествие зафиксировали инспекторы краевого ГИБДД в пригороде Хабаровска. Минувшей ночью в микрорайоне Красная Речка в одно и то же дерево врезались сразу два автомобиля, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Дерево прошлой ночью не поделили Toyota Mark II и автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz.

— Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло сегодня в 00.10 ночи по местному времени в районе дома № 25 на улице Автобусной. Toyota Mark II при обгоне допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz. В результате маневров иномарок на дороге оба автомобиля в итоге единовременно врезались в одно и то же дерево. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в дежурной части Управления ГИБДД по хабаровскому краю.