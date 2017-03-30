Сразу две машины протаранили одно и то же дерево под Хабаровском

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.
Примечательное дорожно-транспортное происшествие зафиксировали инспекторы краевого ГИБДД в пригороде Хабаровска. Минувшей ночью в микрорайоне Красная Речка в одно и то же дерево врезались сразу два автомобиля, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Дерево прошлой ночью не поделили Toyota Mark II и автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz.
— Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло сегодня в 00.10 ночи по местному времени в районе дома № 25 на улице Автобусной. Toyota Mark II при обгоне допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz. В результате маневров иномарок на дороге оба автомобиля в итоге единовременно врезались в одно и то же дерево. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в дежурной части Управления ГИБДД по хабаровскому краю.
Напомним, подобные курьезные происшествия на дорогах Хабаровского края и его столицы далеко не редкость. Так, например, сразу два села — Гаровка-1 и Гаровска-2 — остались без света в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза: в одном из поселков габаритный транспорт снес опору линии электропередачи. Еще одно весьма необычное ДТП произошло недалеко от села Некрасовка. Переполох на проезжей части произошел из-за свиньи, которая выпрыгнула из грузовика прямо во время движения транспорта.