Проверка по факту отравления 19 хоккеистов-юниоров начата в Челябинске

Сообщение об отравлении 19 игроков юниорских хоккейных команд в одной из гостиниц Челябинска стало поводом для доследственной проверки, сообщают в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, днём 29 марта дети, приехавшие в южноуральскую столицу на турнир, массово пожаловались на плохое самочувствие. У 18 подростков диагностировали лёгкую форму ротавирусной инфекции, им помогли на месте. Одного 11-летнего мальчика с острой кишечной инфекцией госпитализировали в больницу.

«По данному факту специалистами начато эпидемиологическое расследование. Ситуация находится под контролем», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. Медики продолжают следить за здоровьем спортсменов.

Добавим, что по информации Теlefakt.ru, плохо себя почувствовали юные игроки команд «Барыс», «Авангард» и «Торос».