В Пермском крае автобус с воспитанниками детского дома попал в аварию

Микроавтобус «Газель», перевозивший воспитанников детдома, попал в аварию в Кудымкаре. ДТП произошло около стадиона «Парма».

Как сообщает «Парма-новости», детей везли в больницу. Около стадиона в автобус въехал автомобиль «Лада Калина», за рулём которой находилась женщина. Дети в аварии не пострадали. Вместе с ними в «Газели» ехала медработник. Во время удара она сильно ушибла голову. Её отвезли в больницу. Водитель «Лады» не пострадала.

Водитель микроавтобуса полагает, что причиной аварии стал гололёд и колея на проезжей части.