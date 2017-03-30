С перил Коммунального моста снова сняли мужчину

С перил красноярского Коммунального моста второй раз за неделю сняли мужчину. Инцидент произошел вечером 29 марта на переправе по направлению движения в сторону левого берега.

Молодой мужчина стоял на краю, держась руками за ограждение. Что он намеревался сделать, неизвестно. Полицейские и прохожие уговаривали его перелезть обратно. Как сообщают очевидцы, мужчину успешно сняли с моста.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Newslab.ru подтвердили данный факт. Там пояснили, что мужчину передали медикам. Ни его возраста, ни причин поступка в полиции не уточнили.