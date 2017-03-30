С перил Коммунального моста снова сняли мужчину
Что он намеревался сделать, неизвестно. Полицейские и прохожие уговаривали его перелезть обратно.
Что он намеревался сделать, неизвестно. Полицейские и прохожие уговаривали его перелезть обратно.
С перил красноярского Коммунального моста второй раз за неделю сняли мужчину. Инцидент произошел вечером 29 марта на переправе по направлению движения в сторону левого берега.
Молодой мужчина стоял на краю, держась руками за ограждение. Что он намеревался сделать, неизвестно. Полицейские и прохожие уговаривали его перелезть обратно. Как сообщают очевидцы, мужчину успешно сняли с моста.
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Напомним, аналогичный случай произошел вечером в понедельник — молодой мужчина сидел на перилах моста, позже на допросе в полиции он заявил, что он просто любовался видом с переправы. «Весеннее обострение у мужиков началось что ли? То один, то другой…», — сетуют