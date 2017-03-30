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05:50 (мск), источник: Newslab.ru

С перил Коммунального моста снова сняли мужчину

Что он намеревался сделать, неизвестно. Полицейские и прохожие уговаривали его перелезть обратно.

С перил красноярского Коммунального моста второй раз за неделю сняли мужчину. Инцидент произошел вечером 29 марта на переправе по направлению движения в сторону левого берега.

Молодой мужчина стоял на краю, держась руками за ограждение. Что он намеревался сделать, неизвестно. Полицейские и прохожие уговаривали его перелезть обратно. Как сообщают очевидцы, мужчину успешно сняли с моста.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Newslab.ru подтвердили данный факт. Там пояснили, что мужчину передали медикам. Ни его возраста, ни причин поступка в полиции не уточнили.

Напомним, аналогичный случай произошел вечером в понедельник — молодой мужчина сидел на перилах моста, позже на допросе в полиции он заявил, что он просто любовался видом с переправы. «Весеннее обострение у мужиков началось что ли? То один, то другой…», — сетуют интернет-пользователи.

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