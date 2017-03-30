Подросток напал на хабаровчанку и отобрал у нее телефон

Хабаровчанка хорошо разглядела нападавшего и описала его внешность прибывшим на место полицейским. По ориентировке фигурант был задержан. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.