Подросток напал на хабаровчанку и отобрал у нее телефон
В Хабаровске местная жительница ждала автобус на одной из остановок города. К ней подошел подросток. Он вырвал из рук потерпевшей телефон и скрылся. Ущерб составил десять тысяч рублей.
В Хабаровске местная жительница ждала автобус на одной из остановок города. К ней подошел подросток. Он вырвал из рук потерпевшей телефон и скрылся. Ущерб составил десять тысяч рублей.
Хабаровчанка хорошо разглядела нападавшего и описала его внешность прибывшим на место полицейским. По ориентировке фигурант был задержан. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на