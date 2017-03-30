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05:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Подросток напал на хабаровчанку и отобрал у нее телефон

В Хабаровске местная жительница ждала автобус на одной из остановок города. К ней подошел подросток. Он вырвал из рук потерпевшей телефон и скрылся. Ущерб составил десять тысяч рублей.

Хабаровчанка хорошо разглядела нападавшего и описала его внешность прибывшим на место полицейским. По ориентировке фигурант был задержан. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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