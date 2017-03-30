СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова

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Ранее источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости, что в России возбуждено уголовное дело по факту убийства 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Вороненкова. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. На Украине возбуждено дело по статье «умышленное убийство». «В ближайших планах следственной группы допросы знакомых и родственников Дениса Вороненкова, проживающих в России», — пишет газета. Из России на Украину Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича.