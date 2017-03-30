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09:50 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следователи планируют допросить в ближайшее время родственников и знакомых бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, проживающих в России, сообщает газета «Коммерсант» в четверг.

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Ранее источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости, что в России возбуждено уголовное дело по факту убийства 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Вороненкова. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. На Украине возбуждено дело по статье «умышленное убийство».

«В ближайших планах следственной группы допросы знакомых и родственников Дениса Вороненкова, проживающих в России», — пишет газета.

Из России на Украину Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича.

При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

По данным СК РФ, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в ходе которой мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы «Тома» — владелицы строения и назначили туда своего человека. Затем, по мнению следствия, Вороненков предложил купить здание Виктору Качуру, и тот, зная, что участвует в афере, согласился.

В результате, здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы «Тома».

Комментарии
2
Михаил
Что там можно расследовать, когда все очевидно. Только если показухой заниматься ответом на информационные вбросы.
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Михаил
Началась мышинная возня.
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