Красноярские прокуроры потребовали закрыть «группы смерти» во «ВКонтакте»

Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил иск прокурора района о признании запрещенной информации, призывающей к суициду, которая размещалась в «ВКонтакте».

«Информация, имеющая целью вовлечение подростков в суицидальную игру, условием которой является совершение самоубийства по инструкции куратора, признана противоречащей интересам неопределенного круга лиц», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Решение суда «обращено к немедленному исполнению».

2 марта Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием закрыть три свободные для вступления группы в социальной сети «ВКонтакте» — «Море китов», «Синяя птица», «Тихий Дом». Участникам этих сообществ, а их по состоянию на начало марта насчитывалось более 600 человек, предлагается выполнить ряд заданий, после чего ребенка подталкивают к опасным действиям. После вынесения судебного решения сайты будут включены Роскомнадзором в реестр запрещенных на территории России.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым «группам смерти», ставшим причиной нескольких случаев суицидов.

По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, по итогам прошлого года количество самоубийств в России выросло на 60%. Одна из основных причин, по ее оценке, — как раз деятельность «групп смерти».