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06:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ликвидация очага африканской чумы свиней в Иркутском районе завершается

В очаге африканской чумы свиней в Иркутском районе уничтожили 1303 свиньи.

Источник: РИА "Новости"

В очаге африканской чумы свиней в Иркутском районе уничтожили 1303 свиньи. Как 30 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации района, владельцы 181 подворья подали заявления на компенсации. В Хомутово завершаются основные работы по ликвидации очага заражения. Оперативные группы делают контрольные подворовые обходы, на площадке по утилизации туш поддерживается горение для полного устранения вируса по ветеринарным требованиям.

С 24 по 29 марта сотрудники силовых структур и ветеринарной службы на восьми постах досмотрели более четырех тысяч автомобилей. Было пресечено несколько попыток вывоза свиней и продукции животноводства непромышленной выработки. В Иркутском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В радиусе пяти километров от очага АЧС в деревне Куда объявлен карантин.

Напомним, африканская чума является особо опасным вирусным заболеванием, которое поражает домашних и диких свиней. Для людей АЧС опасности не представляет. Полное уничтожение поголовья свиней и продуктов свиноводства является единственной мерой борьбы с заболеванием.

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