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06:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае чиновники подделывали документы на ремонт Дома культуры

Они вносили ложные сведения в протоколы аукционных заявок о результатах голосования по выбору подрядчика.

Чиновники из администрации Кизеловского муниципального района регулярно подделывали документы на ремонт местного Дома культуры. Этот факт в ходе проверки выяснили сотрудники местной прокуратуры.

Работникам администрации предстояло выбрать подрядчика, который отремонтирует местный ДК. Сумма контракта составляла 3 миллиона рублей. С 2016 по 2017 год чиновники вносили ложные сведения в протоколы рассмотрения заявок. Включали в них информацию о присутствующих на заседаниях лицах, результатах голосования. Все сведения не соответствовали действительности. Более того, некоторые люди, которые якобы присутствовали на этих заседаниях, вообще не знали, что входят в аукционную комиссию.

По факту подделки документов на проведение муниципальных закупок возбуждено уголовное дело. Нарушения нашли и в действия и.о. директора Дома культуры.

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