Пьяная омичка ограбила 86-летнюю пенсионерку, чтобы купить выпивку

Полицейские Ленинского округа раскрыли грабеж, жертвой которого стала 86-летняя жительница Омска.

Старушка обратилась в полицию с сообщением о грабеже. По ее словам, возле дома на улице Батумской, к ней подскочила неизвестная женщина и выхватила из рук сумку, после чего убежала. В итоге старушка лишилась сотового телефона и 1 500 тысячи рублей.

Полицейские опросили свидетелей и передали приметы грабительницы всем наружным службам полиции. Также правоохранителям удалось установить, в какой ломбард воровка сдала телефон. На следующий день сотрудники патрульно-постовой службы задержали женщину возле торгового комплекса на улице Ишимской.

36-летняя ранее судимая женщина рассказала, что выпивала у знакомого. Когда алкоголь и деньги закончились, омичка отправилась на улицу в поисках новой компании. У соседнего дома она заметила беззащитную старушку и решила украсть у нее сумку.

Найденные в сумке деньги она тут же потратила на выпивку, а телефон на следующий день сдала в ломбард. Неподалеку от него воровку и задержали.

На женщину за грабеж завели уголовное дело, ей грозит наказание до 4-х лет тюрьмы.