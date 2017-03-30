Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Найдены новые генетические причины ожирения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Стоит ли покупать ребенку домашнее животное
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Листопад, Кисель, Сорока: как давали детям имена на Руси
Что делать, если ребенок ничего не хочет: 8 советов
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
06:38 (мск), источник: Om1.ru

Пьяная омичка ограбила 86-летнюю пенсионерку, чтобы купить выпивку

Рецидивистка выпивала с приятелем, но спиртное и деньги закончились. Женщина решила поживиться с помощью грабежа и в жертвы выбрала старушку.

Полицейские Ленинского округа раскрыли грабеж, жертвой которого стала 86-летняя жительница Омска.

Старушка обратилась в полицию с сообщением о грабеже. По ее словам, возле дома на улице Батумской, к ней подскочила неизвестная женщина и выхватила из рук сумку, после чего убежала. В итоге старушка лишилась сотового телефона и 1 500 тысячи рублей.

Полицейские опросили свидетелей и передали приметы грабительницы всем наружным службам полиции. Также правоохранителям удалось установить, в какой ломбард воровка сдала телефон. На следующий день сотрудники патрульно-постовой службы задержали женщину возле торгового комплекса на улице Ишимской.

36-летняя ранее судимая женщина рассказала, что выпивала у знакомого. Когда алкоголь и деньги закончились, омичка отправилась на улицу в поисках новой компании. У соседнего дома она заметила беззащитную старушку и решила украсть у нее сумку.

Найденные в сумке деньги она тут же потратила на выпивку, а телефон на следующий день сдала в ломбард. Неподалеку от него воровку и задержали.

На женщину за грабеж завели уголовное дело, ей грозит наказание до 4-х лет тюрьмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полежаев рассказал, как уговорил Вишневскую пригласить Ростроповича в Омск
Британия готова заплатить за выход из Европейского союза
США хотят продвигать через ООН свои ценности
Хоккеисты СКА вышли в финал Кубка Гагарина
Еврокомиссия призвала ЕС определиться с «Северным потоком»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Спецслужбы РФ заподозрили в пранк-звонке от имени Порошенко
Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь