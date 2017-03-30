Часть дороги обвалилась на ул. Славянской во Владивостоке
Дорога превращается из двухполосной в однополосную, водители объезжают провал по встречке.
Дорога превращается из двухполосной в однополосную, водители объезжают провал по встречке.
Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.
Дорога по ул. Славянская во Владивостоке превращается из двухполосной в однополосную. В районе дома № 26 по ул.
Асфальт начал обваливаться в этом месте после таяния снега. Талая вода постепенно размывала не только дорожное полотно, но и откос насыпи. На сегодняшний день ничем не укрепленные бордюры не смогли удержать повисший без опоры асфальт. В результате образовался провал длиной более двух метров.
Сейчас яма угрожает безопасности движения на этом участке дороги. Водители не рискуют разъезжаться в этом месте по двое, в связи с чем, им приходится постоянно пропускать друг друга.
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— В настоящее время специалистами управления дорог и благоустройства города составляется техническое задание на восстановление откоса насыпи проезжей части и на восстановление дорожного покрытия на участке автомобильной дороги ул.