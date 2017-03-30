Часть дороги обвалилась на ул. Славянской во Владивостоке

Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.

Дорога по ул. Славянская во Владивостоке превращается из двухполосной в однополосную. В районе дома № 26 по ул. Муравьева-Амурского образовалась большая яма на краю проезжей части. Кусок дороги вместе с бордюром сполз вниз по склону. Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города, в ближайшее время специалисты займутся восстановительными работами.

Асфальт начал обваливаться в этом месте после таяния снега. Талая вода постепенно размывала не только дорожное полотно, но и откос насыпи. На сегодняшний день ничем не укрепленные бордюры не смогли удержать повисший без опоры асфальт. В результате образовался провал длиной более двух метров.

Сейчас яма угрожает безопасности движения на этом участке дороги. Водители не рискуют разъезжаться в этом месте по двое, в связи с чем, им приходится постоянно пропускать друг друга.

В пресс-службе администрации города сообщили, что восстановительные работы пройдут в ближайшее время.