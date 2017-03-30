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06:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Около 2,5 тысяч магазинов Приморья приостанавливают продажу «опасной» жвачки

Неоднозначный продукт проходит экспертизу Роспотребнадзора.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.

Рекомендацию приостановить продажу «опасной» жвачки марки Five получили почти 2,5 тысячи предприятий розничной торговли в Приморье. Содержащий потенциально опасные для детей надписи продукт в настоящее время проходит экспертизу Роспотребнадзора, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию края.

В магазинах края продолжается мониторинг ассортимента на наличие жевательной резинки Five (производство ООО «Ригли»), призывающей к опасным действиям. На заседании межведомственного совета по защите прав потребителей, которое провел вице-губернатор Денис Бочкарев, глава департамента лицензирования и торговли Елена Коваль заявила, что в ее ведомство поступило 17 марта сообщений от обеспокоенных родителей.

«Экспертное заключение сделает Роспотребнадзор, но мы обнаружили, что на обертках жевательной резинки действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни. Департамент оперативно направил обращения в адрес почти 2,5 тысяч предприятий розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить реализацию товара», — приводит пресс-служба администрации слова Елены Коваль.

В настоящее время пресечением продажи «опасной» жвачки занимаются ее департамент, а также приморские управления Роспотребнадзора, Роскомнадзора и МВД.

Вице-губернатор Бочкарев поручил ведомствам продолжать мониторинг торговых предприятий до полного прекращения реализации опасной жевательной резинки.

«Люди, которые пытаются подстегнуть наших детей к опасным поступкам, становятся все более изобретательными. Призывы к суициду можно встретить уже не только в интернете, но и на упаковках популярных у детей товаров — сегодня это жевательная резинка, а завтра может быть что-то другое. Этот вопрос затрагивает каждого из нас не как представителя государственной структуры, а как родителя — у меня у самого трое детей. В таких нестандартных ситуациях мы должны действовать очень быстро и слаженно. Работа с предприятиями торговли должна быть продолжена до полного прекращения реализации опасного продукта», — считает он.

Жителей Приморья при обнаружении угрожающих психологическому здоровью и жизни детей товаров просят обращаться в департамент лицензирования и торговли по телефонам 8 (423) 221−58−03 и 221−58−04 и 221−54−18.

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