Около 2,5 тысяч магазинов Приморья приостанавливают продажу «опасной» жвачки
Неоднозначный продукт проходит экспертизу Роспотребнадзора.
Неоднозначный продукт проходит экспертизу Роспотребнадзора.
Владивосток, 30 марта, PrimaMedia.
Рекомендацию приостановить продажу «опасной» жвачки марки Five получили почти 2,5 тысячи предприятий розничной торговли в Приморье. Содержащий потенциально опасные для детей надписи продукт в настоящее время проходит экспертизу Роспотребнадзора, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию края.
В магазинах края продолжается мониторинг ассортимента на наличие жевательной резинки Five (производство ООО «Ригли»), призывающей к опасным действиям. На заседании межведомственного совета по защите прав потребителей, которое провел
«Экспертное заключение сделает Роспотребнадзор, но мы обнаружили, что на обертках жевательной резинки действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни. Департамент оперативно направил обращения в адрес почти 2,5 тысяч предприятий розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить реализацию товара», — приводит
В настоящее время пресечением продажи «опасной» жвачки занимаются ее департамент, а также приморские управления Роспотребнадзора, Роскомнадзора и МВД.
«Люди, которые пытаются подстегнуть наших детей к опасным поступкам, становятся все более изобретательными. Призывы к суициду можно встретить уже не только в интернете, но и на упаковках популярных у детей товаров — сегодня это жевательная резинка, а завтра может быть
Жителей Приморья при обнаружении угрожающих психологическому здоровью и жизни детей товаров просят обращаться в департамент лицензирования и торговли по телефонам