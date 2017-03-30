Хабаровчанин устроил в своей квартире наркопритон

Когда полицейские зашли в квартиру, там находились ее хозяин, двое мужчин и две женщины. Все они были в состоянии наркотического опьянения. Также в помещении обнаружили предметы, предназначенные для приготовления и употребления запрещенных веществ.

Известно, что ранее фигурант был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Посетителям заведения назначили наказание в виде четырех суток административного ареста, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.