В Москве решают судьбу уголовного дела в отношении судьи Сергея Москаленко

В Москве рассматривается вопрос о снятии обвинений с погибшего омского судьи Сергея Москаленко.

Ранее в Высшую квалификационную коллегию судей России обратилась его дочь. Она оспаривает решение омского судейского сообщества, которое дало согласие на то, чтобы после смерти Москаленко предъявили обвинения в убийстве, незаконном хранении оружия и получении взятки.

По версии следствия, он получил 8 млн рублей от бизнесмена Виктора Берга, которого обвиняли в хищении денег дольщиков. Позже Берг был найден мертвым, а накануне избрания меры пресечения и сам Сергей Москаленко.

По версии следователей, он покончил с собой. Позже погибшего судью обвинили в убийстве. Решение судейской коллегии будет известно уже к 30 марта.