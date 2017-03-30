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07:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

В Москве решают судьбу уголовного дела в отношении судьи Сергея Москаленко

По версии следствия, он получил 8 млн рублей от бизнесмена Виктора Берга.

В Москве рассматривается вопрос о снятии обвинений с погибшего омского судьи Сергея Москаленко.

Ранее в Высшую квалификационную коллегию судей России обратилась его дочь. Она оспаривает решение омского судейского сообщества, которое дало согласие на то, чтобы после смерти Москаленко предъявили обвинения в убийстве, незаконном хранении оружия и получении взятки.

По версии следствия, он получил 8 млн рублей от бизнесмена Виктора Берга, которого обвиняли в хищении денег дольщиков. Позже Берг был найден мертвым, а накануне избрания меры пресечения и сам Сергей Москаленко.

По версии следователей, он покончил с собой. Позже погибшего судью обвинили в убийстве. Решение судейской коллегии будет известно уже к 30 марта.

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