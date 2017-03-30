Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Найдены новые генетические причины ожирения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Стоит ли покупать ребенку домашнее животное
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Листопад, Кисель, Сорока: как давали детям имена на Руси
Что делать, если ребенок ничего не хочет: 8 советов
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
07:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Автомобиль обстреляли в Железнодорожном районе Хабаровска

Обратиться в полицию горожанку побудило пулевое отверстие в пассажирской двери.

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

Неизвестные прострелили пассажирскую дверь автомобиля, припаркованного в районе ДОС, 56. С заявление об этом в полицию обратилась хозяйка машины. В настоящее время правоохранители выясняют все подробности произошедшего, сообщил корр. ИА AmurMedia старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По словам потерпевшей автолюбительницы, пассажирскую дверь ее машины неизвестные прострелили в минувший вторник ночью. В полицию девушка обратилась утром того же дня.

— Сообщение о том, что заявительница обнаружила на припаркованном во дворе автомобиле повреждение, предположительно от оружия, поступило на телефон Единой диспетчерской службы спасения вчера утром. Сейчас разбирательством по данному факту занимаются дознаватели городского отдела полиции № 8, — сообщил Кирилл Блинов.

Ночное происшествие обсудили пользователи соцсети. По словам местных жителей, стрельба по автомобилям здесь не редкость.

«На ДОСах стреляют?! Ничего себе!», «Наступала ночь — мафия просыпается», «Нам тоже в том районе прострелили дверь автомобиля», «Мне тоже два года назад бампер прострелили», «Хорошо, что голову не прострелили», «На стоянку попробуйте ставить машины», — прокомментировали происшествие интернет-пользователи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый продукт - термостатную ряженку предлагает хабаровчанам "Молочный край"
Британия готова заплатить за выход из Европейского союза
США хотят продвигать через ООН свои ценности
Хоккеисты СКА вышли в финал Кубка Гагарина
Еврокомиссия призвала ЕС определиться с «Северным потоком»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Спецслужбы РФ заподозрили в пранк-звонке от имени Порошенко
Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь