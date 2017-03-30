Автомобиль обстреляли в Железнодорожном районе Хабаровска

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

Неизвестные прострелили пассажирскую дверь автомобиля, припаркованного в районе ДОС, 56. С заявление об этом в полицию обратилась хозяйка машины. В настоящее время правоохранители выясняют все подробности произошедшего, сообщил корр. ИА AmurMedia старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По словам потерпевшей автолюбительницы, пассажирскую дверь ее машины неизвестные прострелили в минувший вторник ночью. В полицию девушка обратилась утром того же дня.

— Сообщение о том, что заявительница обнаружила на припаркованном во дворе автомобиле повреждение, предположительно от оружия, поступило на телефон Единой диспетчерской службы спасения вчера утром. Сейчас разбирательством по данному факту занимаются дознаватели городского отдела полиции № 8, — сообщил Кирилл Блинов.

Ночное происшествие обсудили пользователи соцсети. По словам местных жителей, стрельба по автомобилям здесь не редкость.