Лесам Хабаровского края грозит высокая опасность пожаров

ХАБАРОВСК, 30 мар — РИА Новости. Весна и лето 2017 года в Хабаровском крае прогнозируются сухими и жаркими, в связи с чем, возникает высокая опасность возникновения лесных пожаров, сообщил на пресс-конференции в четверг начальник краевого управления лесами Иван Денисов.

«Гидрометцентр дал нам долгосрочный прогноз до августа этого года, согласно которому, в апреле и мае осадков ожидается ниже нормы, и температура воздуха будет на 1−2 градуса ниже среднестатистической, июнь, июль и август — осадков также ниже нормы и сухая жаркая погода. Сегодня мы стоим на грани пикового возрастания пожаров. Есть пики горимости лесов — раз в 12 лет, это выпадает на следующий год, но уже в этом надо быть готовыми ко всем ситуациям и принимать оперативные меры», — сказал Денисов.

По его словам, весна в этом году в крае наступила на две недели раньше срока, в ближайшее время могут начаться лесные пожары. Для борьбы с ними в крае создана группировка из 647 человек, которые будут принимать участие в тушении огня, подготовлено более 300 единиц техники, в том числе, пожарные автоцистерны, трактора, бульдозеры и вездеходы. В случае ЧС будет привлечено 1,5 тысячи арендаторов лесных участков и около одной тысячи единиц техники. «Сил и средств хватит для борьбы с пожарами при средних объемах возгораний, но в случае ЧС, будем обращаться за помощью в другие регионы и службы», — сказал Денисов.