Пассажир автобуса «Красноярск — Ермаковское» умер в полиции от наркотика

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины в отделе полиции Балахтинского района. Инцидент произошел 28 марта.

По предварительным данным СК РФ по Красноярскому краю, в полицейский участок Балахты был доставлен 35-летний мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения. Задержанный пояснил, что недавно вышел на свободу из колонии и ехал на автобусе в Хакасию. В дороге он употребил синтетический наркотик, который купил в Красноярске у незнакомца.

В полиции мужчина вел себя агрессивно и пытался избить правоохранителей, однако через некоторое время потерял сознание и упал со стула. Дежурный вызвал «скорую помощь», но задержанный умер до приезда медиков. Предварительной причиной смерти стала острая коронарная недостаточность, которая являлась следствием употребления наркотика.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю добавили, что мужчина ехал ночью на автобусе «Красноярск — Ермаковское». Прибывший наряд полиции доставил его в Балахтинскую ЦРБ для освидетельствования, после чего сопроводил в дежурную часть.