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07:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Особый противопожарный режим ввели в «Заповедном Прибайкалье»

На территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника ввели особый противопожарный режим.

Как 29 марта 2017 года сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», теперь в нацпарке и заповеднике запрещено разведение костров и выжигание сухой растительности, за исключением профилактических работ. При обнаружении лесного пожара на территории Прибайкальского национального парка или Байкало-Ленского заповедника необходимо сообщить о нем по телефону горячей линии: 8 (3952) 662−292. При обнаружении пожаров на других территориях -112, со стационарных телефонов — 01.

Напоминаем, что особый противопожарный режим действует также на всей территории Иркутской области с 15 марта. В это время необходимо соблюдать несколько правил: на время действия особого противопожарного режима воздержитесь от разведения костров и использования открытого огня на природе; поджог сухой травы, курение на ходу в лесу, фейерверки, запуск небесных фонариков и другие забавы могут стать причиной лесного пожара; даже при снятии особого противопожарного режима костры допустимы только в оборудованных местах в безветренную погоду; ни при какой погоде нельзя оставлять костры непотушенными; мусор в лесу — распространенная причина пожаров, поскольку огонь может вспыхнуть от окурка, разбитого стекла или пластиковой бутылки с водой.

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