Тагильчанка обвинила таксиста в похищении ребенка
Женщина поссорилась с водителем.
Женщина поссорилась с водителем.
Жительница Нижнего Тагила сообщила в полицию о похищении таксистом ее ребенка.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Недовольная тагильчанка позвонила родственникам. Из подъезда, по словам водителя, вышли несколько пьяных мужчин и начали угрожать ему. Таксист уехал, а по пути обнаружил в салоне одного из детей клиентки. Мужчина тут же доставил его в отдел полиции № 17. Туда же пришла женщина, заявившая, что водитель намеренно увез ребенка, обозлившись на нее.
По факту случившегося проводится проверка.