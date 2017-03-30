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08:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Тагильчанка обвинила таксиста в похищении ребенка

Женщина поссорилась с водителем.

Жительница Нижнего Тагила сообщила в полицию о похищении таксистом ее ребенка.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское», инцидент произошел 25 марта 2017 года. Водитель приехал по вызову на Алтайскую, 37, но отказался везти женщину с двумя детьми из-за отсутствия в машине удерживающих устройств — клиентка якобы не предупредила оператора о маленьких пассажирах.

Недовольная тагильчанка позвонила родственникам. Из подъезда, по словам водителя, вышли несколько пьяных мужчин и начали угрожать ему. Таксист уехал, а по пути обнаружил в салоне одного из детей клиентки. Мужчина тут же доставил его в отдел полиции № 17. Туда же пришла женщина, заявившая, что водитель намеренно увез ребенка, обозлившись на нее.

По факту случившегося проводится проверка.

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