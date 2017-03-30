Вдову актера с четырьмя детьми выселяют из квартиры в Алматы
Многодетную вдову актера Шалкара Уркимбаева могут выселить из служебной квартиры, которую получил ее муж при жизни от администрации театра имени Ауэзова.
Многодетную вдову актера Шалкара Уркимбаева могут выселить из служебной квартиры, которую получил ее муж при жизни от администрации театра имени Ауэзова.
Квартиру в общежитии Шалкару Уркимбаеву выдали еще в 2008 году, передает телеканал «Алматы». 4 года спустя 30-летний актер при загадочных обстоятельствах трагически погиб. Оксану Уркимбаеву с ее малолетними детьми все это время поддерживают соседи.
Квартира площадью в 13 квадратных метров и есть предмет спора между администрацией театра и вдовой известного актера. Сейчас по инициативе театралов спор решается в суде. Высока вероятность, что женщина с четырьмя детьми останется на улице. — В данный момент идет суд, но у меня нет защищающего меня адвоката, я не знаю куда обратиться, сейчас адвокатам деньги тоже надо платить.
Мне некуда идти, сейчас например, если квартиру снимать, они тоже с детьми не пускают на квартиру, у меня безвыходное положение, театр должен по закону мне предоставить жилье, — рассказал Оксана Уркимбаева. В администрации театра в свою очередь заявили, что женщина проживает в предоставленной квартире незаконно. — Мы уступили им, сделали уступки, пока чтобы она пришла в себя, нашла себе жилье, мы терпели, дали ей время, но она никаких действий не совершала.
Наши сотрудники тоже жалуются, почему она незаконно живет в нашем общежитии, которое принадлежит театру, почему мы не живем там, у нас тоже семья, у нас тоже дети, она проживает незаконно, мы это, Оксане объяснили, она не поняла и мы были вынуждены обратиться в суд, — отметил директор Казахского государственного драматического театра имени М. Ауэзова Ерлан Билал. Миновало уже два заседания суда, но вердикт пока не вынесен.