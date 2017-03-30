Вдову актера с четырьмя детьми выселяют из квартиры в Алматы

Квартира площадью в 13 квадратных метров и есть предмет спора между администрацией театра и вдовой известного актера. Сейчас по инициативе театралов спор решается в суде. Высока вероятность, что женщина с четырьмя детьми останется на улице. — В данный момент идет суд, но у меня нет защищающего меня адвоката, я не знаю куда обратиться, сейчас адвокатам деньги тоже надо платить.



Мне некуда идти, сейчас например, если квартиру снимать, они тоже с детьми не пускают на квартиру, у меня безвыходное положение, театр должен по закону мне предоставить жилье, — рассказал Оксана Уркимбаева. В администрации театра в свою очередь заявили, что женщина проживает в предоставленной квартире незаконно. — Мы уступили им, сделали уступки, пока чтобы она пришла в себя, нашла себе жилье, мы терпели, дали ей время, но она никаких действий не совершала.



Наши сотрудники тоже жалуются, почему она незаконно живет в нашем общежитии, которое принадлежит театру, почему мы не живем там, у нас тоже семья, у нас тоже дети, она проживает незаконно, мы это, Оксане объяснили, она не поняла и мы были вынуждены обратиться в суд, — отметил директор Казахского государственного драматического театра имени М. Ауэзова Ерлан Билал. Миновало уже два заседания суда, но вердикт пока не вынесен.