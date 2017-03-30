Крупная свалка угрожает экологии Арсеньева

Согласно распоряжению руководителя управления Росприроднадзора по Приморскому краю, госинспекцией проведен рейд по выявлению мест несанкционированного размещения отходов на территории Арсеньевского городского округа.

На момент осмотра территории города в районе улицы Вторая Сплавная, на обочине дороги, на границе карьера по добыче песчано-гравийной смеси месторождения «Даубихинское», специалисты инспекции обнаружили свалку бытовых отходов площадью около одной тысячи квадратных метров.

«Отходы свалки состоят преимущественно из бытового (коммунального) мусора, строительных отходов, полиэтиленовых пакетов, пластиковых и стеклянных бутылок, железных банок, битого стекла, автомобильных покрышек. Ветром отходы разносятся по прилегающей территории, тем самым приводя к ее захламлению», — говорится в сообщении регионального Росприроднадзора.

По результатам проведенного рейда составлен акт обследования территории, который направлен в администрацию Арсеньевского городского округа для принятия мер по устранению свалки.

Василий Буслаев.