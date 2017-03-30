Почти во всем Усть-Каменогорске нет света

Сегодня утром в Усть-Каменогорске из-за крупной аварии на подстанции произошло массовое отключения электроэнергии. Без света оказались тысячи абонентов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В городе массово не работают светофоры, движение автомобилей на некоторых участках дорог парализовано. Крупные жилые районы остались без света: об отсутствии электроэнергии в офисах и квартирах горожане сообщают на городских сайтах.

«Сегодня утром на одной из подстанций произошла авария, в результате чего несколько районов города остались без света. Сейчас мы в срочном порядке работаем над устранением неполадок и надеемся перезапитать отключенные районы в ближайший час», — пояснили в ВК РЭК.

В энергетической компании пока не называют точных причин аварии.