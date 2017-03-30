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08:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропал мужчина со шрамом от укуса собаки

25-летний Борис Гриненко ушел из дома на улице Колыванской 28 марта, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры «ДоброСпаса».

В Новосибирске пропал мужчина со шрамом от укуса собаки, об этом рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас». 25-летний Борис Гриненко ушел из дома № 3 на улице Колыванская 28 марта, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: на вид 23−25 лет, рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темные. На левом предплечье — шрам от укуса собаки.

Был одет в светло-зеленый пуховик, синие джинсы, черные ботинки. Носит очки, но ушел без них. На плече была серая сумка, при себе — паспорт, карта «Сбербанка», смартфон.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 02 или волонтёрам — 8−953−887−1777, 8−952−945−8711, 8−913−372−4737.

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