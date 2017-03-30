В Новосибирске пропал мужчина со шрамом от укуса собаки
25-летний Борис Гриненко ушел из дома на улице Колыванской 28 марта, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры «ДоброСпаса».
25-летний Борис Гриненко ушел из дома на улице Колыванской 28 марта, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры «ДоброСпаса».
В Новосибирске пропал мужчина со шрамом от укуса собаки, об этом рассказали волонтёры
Приметы: на вид 23−25 лет, рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темные. На левом предплечье — шрам от укуса собаки.
Был одет в
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 02 или волонтёрам — 8−953−887−1777, 8−952−945−8711, 8−913−372−4737.