В Новосибирске пропал мужчина со шрамом от укуса собаки, об этом рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас». 25-летний Борис Гриненко ушел из дома № 3 на улице Колыванская 28 марта, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: на вид 23−25 лет, рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темные. На левом предплечье — шрам от укуса собаки.