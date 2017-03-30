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07:59 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске суд не стал продлевать домашний арест Николаю Сандакову

29 марта Центральный районный суд Челябинска не стал продлевать домашний арест бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову.

«Только что Центральный суд г. Челябинска не стал изолировать меня от общества. Огромное спасибо всем за поддержку. Впереди еще очень много судебных заседаний, но психологически это очень важная победа», — написал Николай Сандаков на своей странице в Facebook.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Центральный районный суд в ходе предварительного слушания уголовного дела в отношении Сандакова вынес постановление о направлении материалов дела в Челябинский областной суд для исполнения постановления о передачи уголовного дела в Советский районный суд.

Напомним, бывший чиновник находился под домашним арестом в рамках уголовного дела по обвинению в получении взятки в виде охранных услуг. Дело было направлено на рассмотрение в Центральный районный суд. Однако челябинский облсуд удовлетворил ходатайство защиты экс-чиновника об изменении территориальной подсудности уголовного дела. В 00.00 часов 28 марта мера пресечения в виде домашнего ареста перестала действовать, продлять ее не стали.

Добавим, что в Советском районном суде Челябинска также рассматривается первое уголовное дело в отношении Николая Сандакова по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. Следующее заседание состоится 5 апреля, где будет допрошен свидетель защиты — экс-сенатор Константин Цыбко. Также ожидается, что для дачи показаний снова могут вызвать главу Челябинска Евгения Тефтелева.

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