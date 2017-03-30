В Челябинске суд не стал продлевать домашний арест Николаю Сандакову
29 марта Центральный районный суд Челябинска не стал продлевать домашний арест бывшему
29 марта Центральный районный суд Челябинска не стал продлевать домашний арест бывшему
«Только что Центральный суд г. Челябинска не стал изолировать меня от общества. Огромное спасибо всем за поддержку. Впереди еще очень много судебных заседаний, но психологически это очень важная победа», — написал Николай Сандаков на своей странице в Facebook.
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, бывший чиновник находился под домашним арестом в рамках уголовного дела по обвинению в получении взятки в виде охранных услуг. Дело было направлено на рассмотрение в Центральный районный суд. Однако челябинский облсуд удовлетворил ходатайство защиты
Добавим, что в Советском районном суде Челябинска также рассматривается первое уголовное дело в отношении Николая Сандакова по обвинению в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. Следующее заседание состоится 5 апреля, где будет допрошен свидетель защиты —