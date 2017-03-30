В Челябинске суд не стал продлевать домашний арест Николаю Сандакову

«Только что Центральный суд г. Челябинска не стал изолировать меня от общества. Огромное спасибо всем за поддержку. Впереди еще очень много судебных заседаний, но психологически это очень важная победа», — написал Николай Сандаков на своей странице в Facebook.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Центральный районный суд в ходе предварительного слушания уголовного дела в отношении Сандакова вынес постановление о направлении материалов дела в Челябинский областной суд для исполнения постановления о передачи уголовного дела в Советский районный суд.