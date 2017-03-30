В Омске будут судить замдиректора компании, по вине которого упал с вышки геодезист в 242-м центре ВДВ

Прокурор Ленинского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу заместителя директора по строительству ООО «ЭнергоМонтаж» Андрея Голованева.

Силовики обвиняют его в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, Андрей Голованев во время проведения строительно-монтажных работ по возведению культурно-досугового центра военного городка № 35 поселке Светлый в Омске в нарушение требований охраны труда не проконтролировал надлежащую установку тур-вышки и лестницы-стремянки.

В результате чего 10 декабря 2015 года в дневное время геодезист производственного отдела ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России», проверяя качество выполненных работ на объекте, упал с тур-вышки с высоты около 5 метров. В результате он получил тяжелые травмы.

При этом вину в совершении преступления Андрей Голованев не признал. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В свою очередь, потерпевший заявил исковые требования на сумму около 2 миллионов рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда и материального ущерба.

В настоящее время уголовное дело в отношении Голованева направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу.