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07:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе водитель на ВАЗ-2114 напоролся на столб

«Дунуть в трубочку» шофер отказался.

Дорожный инцидент произошел в минувшую среду, 29 марта, на улице Центральная, что в Деме. 32-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 ехал в сторону улицы Армянской, но не справился с управлением и налетел на столб. Шофер и его 40-летний пассажир получили различные травмы, их на скорой доставили в больницу.

Причину аварии установят дорожные полицейские. Впрочем, о ней нетрудно догадаться: от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

— За сутки в Уфе произошло 95 ДТП, пострадали 4 человека, — рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД по Уфе.

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