Пожар на Осокорках в Киеве полностью ликвидирован — ГСЧС

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Осокорках в Киеве. Об этом сообщает корреспондент «112 Украина».

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Отмечается, что утром следы пожара не были замечены.

Ранее в ГСЧС причиной пожара назвали возгорание мусора и сухой травы. Об этом сообщила спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

«На Осокорках горят открытые территории мусора, горит камыш и сухая трава. Никакого падения вертолета там не было», — сказала она.

Водолага отметила, что массовое возгорание открытых территорий наблюдается в районе Осокорков уже несколько дней, а 28 марта общая площадь загоревшейся территории составила около 10 тыс. кв. м.

Она допускает, что трава и мусор могли загореться в результате поджогов.