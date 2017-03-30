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08:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нашествие крыс грозит Хабаровску

Пользователи активно размещают видео с грызунами и обсуждают увеличение их численности.

Хабаровск, 30 марта, AmurMedia.

Крыс и мышей на улицах Хабаровска становится все больше. Одной из причин появления грызунов является огромное количество разбросанного мусора. К маю обстановка может усугубиться, сообщили ИА AmurMedia в КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция» министерства здравоохранения Хабаровского края.

Ежедневно поступает информация о появлении вредителей на улицах города. В социальных сетях все чаще пользователи размещают видео, главными героями которых выступают крысы, облюбовавшие заведения общепита и складские помещения. В одном из роликов грызун внушительных размеров занят поиском еды на центральном рынке около кафе Хайнань. Также в комментариях к этому видео горожане сообщают о случаях появления крыс в других местах: «Возле “Доброго Дэна” на Муравьева-Амурского мирно сидят на ящиках, в которых пончики привозят. Пытались заснять, но как только достаешь телефон, убегают. Стесняются, наверное», — пишет пользователь Инстаграм.

«Возле лучшего заведения года, кафе “Сациви”, тоже бегают мыши и крысы))) хоть там и рядом идёт стройка…» — отмечает другой пользователь.

Многое зависит от санитарных условий в городе, говорят специалисты КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция» министерства здравоохранения Хабаровского края. Вредителей привлекает легкодоступная еда в урнах и мусор, разбросанный в больших количествах по всему городу.

«Несмотря на ежемесячное проведение мероприятий по дезинфекции, раскладку отравляющих химикатов в местах скопления вредителей, к маю ожидается серьезное увеличение численности грызунов из-за неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановки. Нами применяются все самые эффективные методы борьбы с грызунами. Но если ситуация не изменится в лучшую сторону, то обстановка может стать катастрофичной», — сообщил специалист краевой дезинфекционной станции.

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