В Чебаркуле сотрудники полиции ликвидировали наркопритон

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области, местный житель в своей квартире по улице Октябрьская организовал наркопритон. В ходе проведения обыска по данному адресу были обнаружены и изъяты героин массой 0,15 грамма, а также предметы и вещества, используемые для потребления наркотиков.

«В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает ведомство.