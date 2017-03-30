На Волге под Тольятти в промоину провалился самодельный снегоход с тремя рыбаками

По данным чрезвычайной службы, не дотянув до берега, снегоход провалился в промоину. Одежда одного из рыбаков, попавшего в воду, оказалась полностью промокшей. Окруженные тонким льдом и промоинами дальше двигаться мужчины не решились.

В 17:42 к месту происшествия отправились спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти на аэроглиссере «Патруль». Тонкий лед, припорошенный снегом, представлял опасность для рыбаков и спасателей. Поэтому для оказания помощи пострадавшим спасатели надели гидрокостюмы.

В 19:52 рыбаков взяли на борт спасательного судна и доставили до берега. После осмотра врачами скорой медицинской помощи все спасенные были отправлены по домам.