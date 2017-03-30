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08:21 (мск), источник: Newslab.ru

Отзывчивому красноярцу грозит тюрьма за бесплатную прописку друзей-мигрантов

Полицейские установили, что по его адресу зарегистрировано несколько выходцев из ближнего зарубежья, при этом фактически пятеро мигрантов там не проживали.

Источник: AP 2017

Житель Красноярска бесплатно прописал в своей квартире 5 иностранцев и попал под уголовное преследование. Нарушителем закона оказался 56-летний житель Кировского района краевого центра.

Полицейские установили, что по его адресу зарегистрировано несколько выходцев из ближнего зарубежья, при этом фактически пятеро мигрантов там не проживали. Со слов хозяина квартиры, он сделал это абсолютно бесплатно, решив помочь своим родственникам и знакомым. При этом в квартире и без них было прописано много человек — дети мужчины.

«В ходе предварительного дознания полицейские установили, что владелец квартиры фиктивно поставил на учет своих знакомых, условившись, что жить они будут в другом месте», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. В полиции напомнили, что уголовная ответственность по данной статье предусмотрена с 2014 года.

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