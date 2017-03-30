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08:43 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области четверо наркоторговцев осуждены на 39 лет

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

В Свердловской области Асбестовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Безгачева, Рауфа Комалова, Александра Голикова и Андрея Старкова. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт и в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Дмитрий Безгачев осуждён на 12 лет лишения свободы с назначением штрафа в размере 250 тыс. рублей, Рауф Комалов и Андрей Старков приговорены к 10 годам каждый. Александр Голиков осуждён на 7 лет лишения свободы. Все они будут отбывать наказание колонии строго режима.

Преступную деятельность осуждённые осуществляли при помощи интернета. Они находили покупателей и доставляли наркотик в специальное место и делали там закладку, после чего сообщали о ней покупателю. Наркотические средства они сбывали на территории Асбеста и Сухого Лога. Задержаны они были в момент, когда намеревались сбыть крупную партию наркотиков весом 100 граммов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине марта 2017 года в Екатеринбурге к длительным срокам лишения свободы были приговорены пятеро участников преступной группы, осуществлявшие сбыт наркотиков на территории Свердловской и Челябинской областей. Трое из них были приговорены к восьми годам лишения свободы каждый, а ещё двое получили девять и семь лет лишения свободы. При задержании у них было изъято порядка 31 килограмма синтетического наркотика.

Также в середине января в Екатеринбурге были осуждены семеро членов банды наркоторговцев. Все осуждённые получили длительные сроки лишения свободы от восьми лет и девяти месяцев, до девяти лет с отбыванием наказания в колониях строгого режим. В момент задержания у них было изъято 13 килограммов наркотиков, это примерно миллион разовых доз.

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